Dúvida para duelo com Sport, Njie pode não estrear pelo Santos em 2024

O jogador de 30 anos, aliás, foi relacionado para apenas um compromisso desde que chegou. Ele ficou no banco de reservas na derrota de 3 a 2 para a Chapecoense, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Assim, a última vez que Njie entrou em campo foi no dia 9 de maio, quando ainda defendia as cores do Al-Markhiya, do Catar.

O gambiano, que tem contrato até o dia 30 de junho de 2025, será avaliado nesta sexta-feira para saber se viaja para Recife ou não.

O interino Leandro Zago não poderá contar com diversos titulares. Estão fora: João Schmidt, Giuliano, Escobar, Gil, Willian Bigode, Guilherme, Furch, Jair e Serginho.

O embate com o Sport está agendado para o domingo, às 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro.

O Santos entra em campo apenas para cumprir tabela. A equipe, que já garantiu o acesso e o título da Série B, está na liderança da tabela, com 68 pontos. Do outro lado, o Leão da Ilha é o quinto colocado, com 63, e joga pelo acesso.