Diretor do Corinthians diz que Flamengo recusou nova garantia por Hugo

Esta não é a primeira garantia apresentada pelo Corinthians e recusada pelo Flamengo. O valor da opção de compra, estipulado em contrato, é de 800 mil euros (cerca de R$ 4,8 milhões). O acordo prevê pagamento parcelado, todavia, diante dos problemas, a diretoria alvinegra estuda pagar à vista.

"O Corinthians tem até o dia 30. Já fez a opção de compra, então 10 de outubro a gente fez a opção. Fizemos a opção e até o dia 30 resolveremos essa questão de forma definitiva, do pagamento parcelado com garantia ou só o pagamento à vista", disse Vinícius Cascone.

O Corinthians comunicou ao Flamengo que iria exercer a opção de compra do arqueiro no dia 10 de outubro. O time, agora, tem até o dia 30 de novembro para resolver a parte burocrática da contratação. Se não houver acordo até essa data, o Rubro-Negro poderá negociar o atleta com outro time, ou seja, o Timão perde a prioridade. Segundo Vinícius Cascone, o jogador quer permanecer no Parque São Jorge.

"É a vontade do jogador e a vontade do Corinthians. Inclusive, minutos antes de entrar aqui no ar eu estava falando com o agente do atleta, que reafirmou isso para nós. Ele [Hugo Souza] está muito feliz, está vivendo o melhor momento da carreira. Então isso é importante, valorizar isso com o agente. É parabenizar o atleta e o agente nesse aspecto", afirmou.

Hugo é um dos principais destaques do Corinthians e peça fundamental na luta contra a zona de rebaixamento e nos resultados positivos nas copas, com defesas decisivas e liderança dentro do vestiário.