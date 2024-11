Coutinho tem apenas uma vitória em 14 jogos desde reestreia pelo Vasco

Coutinho estava no Al-Duhail, do Catar, antes de ingressar no Vasco. O jogador chegou ao clube carioca por empréstimo de um ano junto ao Aston Villa, da Inglaterra, que detém os direitos do meia brasileiro.

Após o revés contra o Internacional nesta quinta, o Vasco chegou a sua terceira derrota seguida no Brasileirão. Com 43 pontos em 34 jogos, o Cruzmaltino é o décimo colocado da competição. O próximo duelo da equipe no torneio é neste domingo, às 16h, contra o Corinthians, na Neo Química Arena.