Botafogo x Vitória: veja as prováveis escalações e onde assistir ao duelo do Brasileirão

Artur Jorge, técnico do Botafogo, quer ver seu time com personalidade nesta reta final da competição: "Estamos na liderança e dependemos dos nossos próprios resultados. São 12 pontos em disputa e temos que tentar conseguir todos. Sabemos que seremos testados em todos os jogos e neste sábado não será diferente, mas temos que estar preparados", disse ele.

Sobre a escalação, o Botafogo perdeu dois titulares importantes, uma vez que o zagueiro Alexander Barboza e o atacante Luiz Henrique, expulsos contra o Galo, cumprem suspensão. Em compensação, os atacantes Savarino e Igor Jesus, poupados no meio de semana, voltam a ficar à disposição.

Pelo lado do Vitória, o técnico Thiago Carpini aposta na evolução da equipe: "Nós estamos trabalhando em estado de evolução. Perdemos apenas um dos últimos cinco jogos e isso mostra que todos estão cientes do que podem fazer. É mais um jogo duro, contra o líder, mas vamos tentar nos impor", afirmou.

O treinador do Vitória não antecipou a escalação que vai a campo. Mas mesmo com o retorno do atacante reserva Everaldo, que cumpriu suspensão diante do Criciúma, o time deve ser o mesmo que venceu na rodada passada.

FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO X VITÓRIA