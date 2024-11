Botafogo x Vitória: CBF escala árbitro afastado no mês passado

A arbitragem do próximo jogo do Botafogo no Brasileirão 2024 terá uma atenção especial. A CBF definiu que o catarinense Ramon Abatti Abel será o árbitro do duelo deste sábado, às 19h30, contra o Vitória, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O detalhe: o apitador foi afastado recentemente pela entidade.

Ramon Abatti Abel passou por um período de reciclagem depois de sua atuação no jogo entre Palmeiras e Fortaleza no mês passado. Na ocasião, o time cearense reclamou de dois pênaltis marcados a favor da equipe paulista, que briga pelo título do Brasileirão com o próprio Botafogo.