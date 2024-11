Botafogo-SP supera Coritiba fora de casa pela última rodada da Série B

Nesta sexta-feira, em confronto válido pela 38ª e última rodada da Série B, o Botafogo-SP visitou o Coritiba no Couto Pereira e venceu por 3 a 1. Wallison, Sabit Abdulai e Bruno Marques balançaram as redes para a equipe visitante, enquanto Vini Paulista descontou para os mandantes..

Com o triunfo, o Botafogo-SP terminou a competição com 45 pontos, na 14ª colocação. Já o Coritiba permaneceu com 50 somados, na 11ª posição da tabela.

Ambas as equipes voltam aos gramados apenas na próxima temporada, que se inicia com a disputa dos campeonatos estaduais.