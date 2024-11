Beraldo marca, PSG vence Toulouse e emenda quinta vitória seguida no Francês

Nesta sexta-feira, pela 12ª rodada do Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain recebeu o Toulouse no Parque dos Príncipes e venceu por 3 a 0. Os gols do triunfo foram marcados por João Neves, Lucas Beraldo e Vitinha.

Com o resultado positivo, o PSG emendou a quinta vitória consecutiva na competição e manteve a vantagem na liderança. A equipe possui 32 pontos, seis a mais em relação ao vice-líder Monaco, que também triunfou na rodada. Do outro lado, o Toulouse ficou estacionado em décimo, com 15 somados, e pode ainda perder posições ao longo da rodada.

O Paris Saint-Germain retorna aos gramados na próxima terça-feira, contra o Bayern de Munique, em jogo válido pela quinta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. A bola rola às 17h (de Brasília), na Allianz Arena. Já o Toulouse joga diante do Auxerre no domingo (1), pela 13ª rodada do Campeonato Francês. A partida acontece às 13h, no Stadium Municipal de Toulouse.