Artilheira do Paulistão, Amanda Gutierres valoriza trabalho de Orlando no Palmeiras: "Soube administrar"

A Federação Paulista de Futebol (FPF) premiou, na noite desta quinta-feira, as melhoras jogadoras do Campeonato Paulista feminino, em evento realizado no Pacaembu. Foram distribuídos diversos prêmios, como o de artilheira do Estadual, que ficou com Amanda Gutierres, do campeão Palmeiras.

Amanda Gutierres anotou oito gols nessa edição do Paulistão e ultrapassou Ketlen, do Santos, que marcou sete vezes. Após o fim da premiação, a artilheira comentou o sabor especial do prêmio individual, que foi ressaltado pelo coletivo da equipe palestrina.

"Como eu já disse algumas vezes, o título individual é bom, mas quando ele vem junto do coletivo, é totalmente fora da curva. É um momento muito especial, e estou mais feliz ainda por ter sido a artilheira e poder ter saído com a taça", disse a atacante na zona mista.