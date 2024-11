Após protestos, Rafael Paiva vê vaias injustas aos jogadores do Vasco: "Temos que ter paciência"

O técnico completou: "Conseguimos competir, mas estamos há três jogos sem fazer gols, e isso vai pesando demais. Infelizmente, perdemos aqui. Não perdia aqui desde o jogo contra o Criciúma, se não me engano. Competimos, mas não conseguimos ser felizes na finalização. Tomamos um gol de fora da área e, no final ali, nos lançamos mais ao ataque, e aí nos desorganizamos no final do segundo tempo. Temos que continuar acreditando. É horrível ter essa sequência, mas as equipes oscilam muito. Nessa rodada, ficou claro. São quatro ou cinco equipes que estão num momento bom, e o resto oscilando muito. É um momento muito difícil, mas não tem o que fazer. Temos que voltar a competir e voltar a pontuar, quebrar logo essa sequência ruim que está incomodando muito a gente".

Por fim, Paiva também falou sobre o seu futuro no Vasco. O comandante entende, porém, que essa é uma questão para o fim da temporada, e destacou que segue com o objetivo de entregar o que for melhor para o clube.

"Eu tenho que trabalhar pensando em entregar o Vasco da melhor maneira possível em posição esse ano. Acho que depois que a temporada acabar, a gente vai sentar, vai ver o que acontece, o Pedrinho, o Felipe, o Marcelo. Daí é muito mais com eles. Para mim, tem sido uma experiência incrível. Tenho tentado entregar o meu melhor para tentar deixar o Vasco onde o Vasco merece, que é muito mais do que estamos agora. Mas temos que entender o processo, e precisamos entender que as coisas não acontecem de uma hora para a outra. Estamos tentando trazer o melhor aí", finalizou o treinador.

Com a derrota para o Inter, o Vasco estacionou na 10ª colocação da Série A, com 43 pontos, e viu uma possível vaga na Copa Libertadores 2025 ficar mais distante. O time, agora, volta a campo neste domingo, quando enfrenta o Corinthians, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 35ª rodada.