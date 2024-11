Stephan Barcha vence qualificativa do GP nos 86 anos da Sociedade Hípica Brasileira

Nesta quinta-feira, no 86º Aniversário da Sociedade Hípica Brasileira no Rio de Janeiro, Stephan Barcha, campeão pan-americano 2023 e quinto colocado em Paris 2024, montando em seu Chevaux Goldfinger Império Egípcio, garantiu a primeira colocação, sem faltas, em 42s11, na pista Roberto Marinho, na disputa Internacional BTG Pactual, a 1.50m. Ivo Roza Filho, com Umburanas Legendary JMen, cruzou a linha de chegada em 40s96, mas com uma falta ao final do percurso.

A terceira colocação já estava garantida para Stephan, que não precisou largar no desempate com Chevaux Chantily JMen e também zerou a primeira passagem. Completaram o placar, todos com uma falta no primeiro percurso: Felipe Juares de Lima com Nina Blue M Secco Marathon, Mauricio de Oliveira Franco com MS Caspian JMen, Flávio Grillo e PHBR Lorentino JMen, respectivamente, 67s08, 70s89 e 72s96.

Com esse resultado, Stephan agora está empatado com Flávio Grillo na liderança do ranking brasileiro Senior Top, ambos com 272 pontos.