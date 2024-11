Seleção Brasileira de basquete bate o Uruguai pelas Eliminatórias e se classifica para a Americup de 2025

Nesta quinta-feira, a Seleção Brasileira de basquete venceu o Uruguai por 71 a 65, no Ginásio Mangueirinho, no Pará, pelas Eliminatórias da Americup. Com o triunfo, o Brasil garante sua vaga no torneio continental, que será disputado em agosto de 2025, na Nicarágua.

Os destaques da partida foram Bruno Caboclo, com 21 pontos e 11 rebotes, e Mãozinha, com 16 tentos e 9 rebotes.