Ronaldo confirma desejo de ser presidente da CBF: "Vamos aguardar o momento certo"

A notícia de que Ronaldo gostaria de se candidatar a presidente da CBF no futuro se espalhou nas redes sociais nesta última semana. Havia, ainda, rumores de que ele sonhava com Pep Guardiola, do Manchester City, como o treinador da Seleção. O ex-jogador, porém, evitou especulações e desconversou.

"Não dá para passar a carroça na frente do burro. Vamos ver o que vai acontecer. Tenho muitas ideias se isso um dia acontecer, mas não dá para especular isso agora", afirmou.

Ex-dono da SAF do Cruzeiro, Ronaldo ainda revelou torcida pelo Cruzeiro, que, atualmente, tem o empresário Pedro Lourenço no controle, na grande final da Copa Sul-Americana, contra o Racing, neste sábado.

"Vai ter um evento, planejamos há muito tempo. Hoje é a gala e, nos próximos três dias, terá um evento na minha casa. Inclusive, o Pedrinho esteve no ano passado e será uma ausência neste ano. Claro, uma ausência justificada. Estou torcendo muito para o Cruzeiro trazer o caneco, até porque fiz parte dessa história. Fiz muitos amigos lá, tenho certeza que o clube vai continuar crescendo nas mãos do Pedrinho. Estarei na torcida, quero desejar boa sorte a todos que lá estarão", declarou.

A decisão da Sul-Americana está agendada para as 17h (de Brasília) deste sábado, em Assunção, no Paraguai. O time, comandado por Fernando Diniz, busca um título inédito para sua coleção.