Rômulo volta a jogar após dois meses e celebra chance em vitória do Palmeiras "na garra"

O Palmeiras ganhou do Bahia de virada na última quarta-feira, na Arena Fonte Nova. E o meia Rômulo, que voltou a receber uma chance no time depois de dois meses, ajudou o Verdão a sair de Salvador com o triunfo.

A última vez que o jogador de 23 anos havia entrado em campo para defender a equipe foi no dia 22 de setembro, em duelo contra o Vasco, em Brasília, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. De lá para cá, foi relacionado para seis jogos, mas não saiu do banco de reservas em nenhum deles.

O atleta comemorou a oportunidade e a sequência de vitórias da equipe alviverde. Ele ainda destacou a garra do time de Abel Ferreira, que marcou o gol da vitória nos minutos finais, através de Flaco López.