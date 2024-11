PSG x Toulouse: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Francês

Nesta sexta-feira, pela 12ª rodada do Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain recebe o Toulouse no Parque dos Príncipes, às 17h (de Brasília).

Onde assistir: a partida será transmitida pela CazéTV (Youtube).

Os donos da casa estão na liderança da Ligue 1. Com 29 pontos, o PSG está seis a frente do Monaco na classificação. Agora, a equipe da capital busca a quinta vitória consecutiva para seguir embalado. Do outro lado, o Toulouse se encontra com 15 somados, na décima posição. Vale destacar que o time também vive boa fase, já que venceu os últimos três jogos.