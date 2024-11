Miguelito ganha trunfos por chance no Santos na última rodada da Série B; veja quais são

O meio-campista Miguelito é esperado em Santos nos próximos dias depois de, mais uma vez, balançar as redes com a camisa da Bolívia nas Eliminatórias Sul-Americanas. O jogador, agora, nutre expectativa de ganhar uma chance no Peixe na última rodada da Série B do Brasileirão, contra o Sport.

O boliviano tem alguns trunfos em mãos para ter uma chance no último jogo da equipe em 2024. O primeiro deles é, sem dúvidas, o título antecipado da Segunda Divisão.

Com a taça já garantida, a tendência é que o Santos entre em campo com um time, no mínimo, misto. Os titulares da equipe devem ser preservados e há, inclusive, possibilidade de alguns sequer viajarem a Recife.