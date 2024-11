Meligeni e Heide tentam semi brasileira no Torneio Internacional; Monteiro e Sakamoto caem nas oitavas

Nesta quinta-feira, dois brasileiros estiveram em quadra e foram eliminados no complemento das oitavas de final.

Thiago Monteiro levou uma virada de Hady Habib, com parciais de 4/6, 7/6 (7-2) e 6/4. Com isso, o cearense encerrará a temporada fora do top 100 da ATP e com poucas chances de se classificar direto para o Australian Open.

Pedro Sakamoto, por sua vez, fez jogo duro na derrota para Tomás Barrios (7/5, 3/6 e 6/3). O brasileiro deve fechar 2024 como 316º do ranking.