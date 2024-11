Lucas prevê briga acirrada por fase de grupos da Libertadores: "Será decidido nas últimas rodadas"

O São Paulo ainda segue sonhando com uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. O Tricolor está na cola do Internacional, último integrante do G4 do Brasileirão, e Lucas prevê uma briga acirrada até as rodadas finais para evitar a fase preliminar do torneio continental.

"Sem dúvida, o quanto antes pudermos definir isso, melhor. Sabemos que é difícil e provavelmente será decidido nas últimas rodadas, porque a briga está muito acirrada, e a final da Libertadores é só dia 30 [de novembro]. Vamos lutar até o fim, mas óbvio que queríamos definir isso o quanto antes", comentou Lucas.

Na última quarta, o São Paulo entrou em campo tendo a chance de entrar, ao menos provisoriamente, no G4. Para isso, era preciso vencer o Red Bull Bragantino, que figura na zona de rebaixamento, mas a partida terminou empatada em 1 a 1.