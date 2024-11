Lautaro Martínez iguala Maradona e se torna o 5º maior artilheiro da seleção da Argentina

#SelecciónMayor

O gol diante do Peru foi 32º de Lautaro Martínez com a camisa da Argentina, em 70 jogos. Nesta Data Fifa, o atacante também balançou as redes na derrota dos argentinos contra o Paraguai, por 2 a 1, na última quinta-feira, no Defensores Del Chaco.

Assim, Lautaro empatou com Diego Maradona na lista de maiores artilheiros da história da equipe tricampeã do mundo. A dupla segue atrás de Hernán Crespo (35), Sergio Aguero (42), Gabriel Batistuta (54) e Lionel Messi (112).

A Argentina segue na liderança das Eliminatórias Sul-Americanas, com 25 pontos conquistados. A equipe do técnico Lionel Scaloni volta a campo apenas no dia 30 de março de 2025, quando visita o Uruguai, pela 13ª rodada da competição.