Jogo entre Atlético-MG e Botafogo termina em confusão e Hulk critica Luiz Henrique: "Longe de ser craque"

Nesta quarta-feira, o empate entre Atlético-MG e Botafogo, em 0 a 0, na Arena Independência, terminou em confusão. Com disputas intensas dentro de campo, após o apito final o clima esquentou, chegando a levar a briga para a entrada dos vestiários.

O zagueiro Alexander Barboza, expulso no final da partida, foi o primeiro a se dirigir ao local. Depois dele, diversos jogadores e seguranças de ambos os clubes participaram da confusão.

Após o desentendimento, Hulk, capitão do Atlético-MG, explicou o estopim da briga, desmentindo que teve início com Marlon Freitas, mas sim após uma fala de Luiz Henrique, atacante do Botafogo.