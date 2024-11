Inter ganha do Vasco e deixa o São Paulo a quatro pontos do G5 do Brasileiro

O Internacional manteve o bom momento e venceu o Vasco por 1 a 0, nesta quinta-feira, em São Januário. Com o resultado, os gaúchos chegaram a 62 pontos e colaram no G4 do Campeonato Brasileiro, deixando o São Paulo, quinto colocado, quatro pontos atrás. Já os cruzmaltinos seguem com 43 e estão na décima posição, mais distantes do sonho da Libertadores.

O gol da vitória do Internacional aconteceu no segundo tempo, com Wesley.

Na próxima rodada, o Vasco terá o confronto direto contra o Corinthians, neste domingo, na NeoQuímica Arena. No mesmo dia, o Internacional recebe o Bragantino, no Beira-Rio.