Grêmio é o time mais gols sofridos nas duas últimas edições do Brasileirão

? 1.127 finalizações sofridas (1º no período)



? 22% jogos sem sofrer gol pic.twitter.com/O7jlhdf8Aj

? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) November 21, 2024

Nesta edição do Campeonato Brasileiro, o Tricolor gaúcho tem a oitava pior defesa da competição, com 44 gols sofridos, em 34 jogos. Em 2023, a equipe terminou com a quarta pior marca defensiva, com 56 tentos sofridos, em 38 rodadas.

Com o empate diante do Juventude, o Grêmio chegou ao terceiro jogo seguido sem vitória na competição. A equipe do técnico Renato Gaúcho ocupa a 13ª posição, com 40 pontos, três a mais que o Criciúma, primeiro time na zona de rebaixamento.

O Grêmio volta a campo na próxima quarta-feira (27/11), às 21 horas (de Brasília), quando visita o Cruzeiro, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão. A Raposa tem 47 pontos, na 7ª colocação.