Goiás supera o Praia Clube pela Superliga masculina de vôlei

A partida teve um duelo particular de opostos. Sánchez liderou os ataques do Goiás e ganhou o Troféu VivaVôlei, de melhor em quadra. O experiente Franco também foi um destaque do lado do Praia Clube. Ambos terminaram com 33 pontos.

O Goiás venceu apenas o segundo jogo na Superliga e ocupa a décima colocação, com cinco pontos. Já o Praia Clube tem três vitórias e três derrotas e está em terceiro lugar, com 11 pontos, mas pode ser superado por adversários com jogos a menos.