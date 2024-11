Finalistas, Palmeiras e Corinthians dominam seleção do Paulistão feminino; veja escalação

Nesta quinta-feira, em evento no Salão Nobre do Pacaembu, a Federação Paulista de Futebol (FPF) premiou as melhores jogadoras do Campeonato Paulista feminino de 2024. O Estadual chegou ao fim na última quarta-feira, com o título do Palmeiras, que venceu o Corinthians nos pênaltis, por 2 a 0, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, após um empate em 2 a 2 no placar agregado.

O Palmeiras, que conquistou o tricampeonato, dominou a seleção do torneio junto do vice Corinthians. O Verdão foi representado por quatro jogadoras. Vice-campeão, o Timão também teve quatro representantes. Bia Menezes e Dudinha foram as representantes do São Paulo, enquanto a Ferroviária teve Micaelly na equipe da competição.

O time ideal do Paulistão feminino, então, foi escalado da seguinte maneira no 4-3-3: Natascha (Palmeiras); Isabela (Corinthians), Poliana (Palmeiras), Mariza (Corinthians) e Bia Menezes (São Paulo); Brena (Palmeiras), Duda Sampaio (Corinthians) e Micaelly (Ferroviária); Gabi Zanotti (Corinthians), Dudinha (São Paulo) e Amanda Gutierres (Palmeiras).