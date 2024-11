Delegação do Fortaleza desembarca no Rio de Janeiro para duelo contra o Fluminense pelo Brasileirão

Atletas, comissão técnica e staff do Fortaleza desembarcaram no Rio de Janeiro, na noite desta quinta-feira, onde enfrentam o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro.

No período da manhã, antes de embarcar, o elenco realizou o último treino no Centro de Excelência Alcides Santos. O preparador físico Luís Azpiazu iniciou as atividades com aquecimento e, em seguida, Vojvoda comandou um trabalho coletivo com bola.

O volante Rossetto, que recebeu o terceiro cartão amarelo, é desfalque confirmado para o duelo.