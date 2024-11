Corinthians promove leilão de camisa usada por Memphis Depay no jogo contra o Cruzeiro

"Nesta ação, estaremos com o Timão reforçando o papel de todos nós no combate ao racismo e ajudando a levantar recursos para o Observatório da Discriminação Racial no Futebol, uma iniciativa de extrema relevância no esporte e na sociedade. Nós, da Play For a Cause, somos um canal para os clubes gerarem impacto social e transformarem tantas vidas. Convocamos a torcida para nos ajudar nessa. Parabéns ao Corinthians pelo trabalho importante de conscientização", afirma André Georges, fundador e CEO da Play For a Cause.

Conforme o clube e a Nike, o uniforme III foi inspirado na luta das mulheres negras que marcaram a história do Corinthians. O modelo foi utilizado pela primeira vez pelo elenco feminino na final do Campeonato Brasileiro Feminino, contra o São Paulo, no final de setembro. Na ocasião, o Timão venceu por 2 a 0 e conquistou o título.