Confira os últimos adversários do Botafogo no Brasileirão

Por fim, os comandados do técnico Artur Jorge enfrentam dois adversários da parte de cima da tabela. A equipe encara o quinto colocado Internacional, no Beira-Rio, pela 37ª rodada, no dia 4 de dezembro, e encerram a campanha na Série A contra o São Paulo, no Nilton Santos, quatro dias depois. O Tricolor ocupa a sexta posição.