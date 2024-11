Como foi o trabalho de Luís Castro, alvo do Santos, na base do Porto? Jornalista português explica

Em meados de 2006, ele estava à frente do Penafiel, que na época disputava a Primeira Divisão, quando o Porto fez o convite para que ele assumisse as divisões de base do clube. Luís Castro possuía pouca experiência, pois só havia tido a oportunidade de comandar equipes inferiores, mas topou o desafio.

O profissional, então, passou a fazer parte do projeto Visão 611. O plano consistia em, num período de cinco anos, ou seja, em 2011, que o Porto levasse pelo menos seis jogadores formados pela base ao time principal. Na época, o clube não se caracterizava por ter muitos garotos entre os profissionais, e sim diversos estrangeiros.

A ideia era revolucionar completamente as categorias de base dos Dragões. O trabalho envolvia scout, treino, relação dos meninos com a escola, infraestrutura e recursos humanos. Neste processo, Luís era responsável por organizar as categorias, liderando processos e escolhendo profissionais, além de supervisioná-las.

"O Luís Castro era treinador principal, treinava na Segunda e na Terceira Divisão de Portugal. Até que um dia foi convidado pelo Porto para ser o coordenador de formação do clube. Ou seja, o diretor principal das categorias de base do Porto. Ele fez esse papel durante sete temporadas. Nesse papel, o que ele fazia era organizar toda a coordenação técnica, escolher os técnicos para cada categoria, organizar as questões de mercado, de captação de talentos e contratação dos jovens. Era um papel de coordenação e supervisão", explicou André Monteiro.

Luís Castro, porém, não estava sozinho nessa empreitada. O projeto, idealizado por Antero Henrique, também tinha dedos de Vítor Frade, contratado para elaborar a metodologia do trabalho.

O Visão 611 reunia aspectos à época revolucionários para o futebol português. Entre eles um documento responsável por orientar os atletas que se queriam no clube e o processo para fazê-los evoluir no treino e nos jogos. Basicamente, o objetivo era que o Porto tivesse conceitos de jogo facilmente detectáveis quando se via partidas de todas categorias, seja o sub-10 ou o profissional, construindo assim uma cultura futebolística no clube. Os 'miúdos' deviam ascender e evoluir para que, no futuro, se tornassem jogadores com o perfil do time.