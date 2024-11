Ceni vê Bahia melhor que o Palmeiras e lamenta derrota

?Fim de partida na Fonte Nova. Bahia sofre virada e sai derrotado após abrir o placar com Luciano Rodríguez. Próxima partida do Esquadrão será no domingo, às 16h, contra o Athletico no mesmo estádio. #BBMP pic.twitter.com/lYBIY75w9D

? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) November 20, 2024

Além disso, Ceni revelou o objetivo da equipe na competição. Com o resultado, o Bahia ocupa a oitava posição da liga nacional, com 46 pontos, um a menos que o Cruzeiro, primeira equipe na zona de classificação para a Libertadores. O número de vagas para o torneio continental pode aumentar ainda mais em caso de título do Botafogo na edição deste ano e do Cabuloso na Sul-Americana.

"A gente merecia um resultado melhor. O time não se acomodou, não tem absolutamente nada disso. Brigaremos por aquilo que falamos. Nosso objetivo é o sétimo lugar no Campeonato. Se aparecer alguma outra vaga... É verdade que as distâncias diminuíram, o Corinthians entra no páreo, com 44 (pontos), o Vasco ainda joga, tem 43, e tem o Cruzeiro que está um à frente. Mas temos que jogar por nossa meta, que é chegar na classificação para a Pré-Libertadores".

O Bahia volta a campo no domingo para enfrentar o Athletico-PR, pela 35ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 16 horas (de Brasília), na Arena Fonte Nova.