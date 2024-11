Autor do gol do triunfo contra o Vasco, Wesley comenta invencibilidade de 15 jogos do Internacional

Wesley ainda destacou o volume de jogo da equipe no segundo tempo.

"Como citei no intervalo do jogo, nós voltaríamos para acertar algumas coisas, acho que já tínhamos total controle no primeiro tempo, apesar de não termos tido chances claras. No segundo tempo, voltamos com um pouco mais de volume de jogo e controlamos a partida, conseguimos fazer o gol e sair com a vitória que era nosso objetivo", concluiu.

Com mais um triunfo, o Colorado alcançou 62 pontos, na quinta colocação. A próxima partida será no próximo domingo, contra o Red Bull Bragantino, no Beira-Rio. A bola rola às 16h (de Brasília), pela 35ª rodada do Brasileirão.