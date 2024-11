Com nove baixas do Santos, Gallo promete 'seriedade' contra o Sport

Estão fora: João Schmidt, Giuliano, Escobar, Gil, Willian Bigode, Guilherme, Furch, Jair e Serginho. Yusupha Njie e Billy Arce são dúvidas.

O embate com o Sport está agendado para o domingo, às 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro. A delegação alvinegra viaja a Recife no sábado à tarde.

O Santos entra em campo apenas para cumprir tabela. A equipe, que já garantiu o acesso e o título da Série B, está na liderança da tabela, com 68 pontos. Do outro lado, o Leão da Ilha é o quinto colocado, com 63, e joga pelo acesso.