Vic Albuquerque diz que Corinthians "deixou a desejar" na final do Paulistão e despita sobre saídas

Nesta quarta-feira, o Corinthians foi derrotado pelo Palmeiras nos pênaltis, por 2 a 0, e perdeu o título do Campeonato Paulista feminino. As Brabas tinham vencido o jogo de ida, mas após derrota por 2 a 1 no tempo normal, a definição do campeão foi nos pênaltis no Brinco de Ouro da Princesa.

A meio-campista Vic Albuquerque, que costuma ser decisiva, dessa vez passou em branco. A jogadora avaliou que o time fez um primeiro tempo ruim, não conseguiu reagir na etapa final, e deixou a desejar na decisão desta quarta-feira.

"O primeiro tempo mexeu muito com a gente mentalmente, porque sabemos que fizemos um primeiro tempo muito ruim. Tentamos reagir no segundo tempo, tentou, tentou, mas não conseguimos fazer um gol para virar o jogo. Acho que é exaltar o ano que a gente fez. Foi um ano incrível, muito lindo, foram sete títulos consecutivos. Enfrentamos uma equipe forte, o Palmeiras também merece, mas em relação à esse jogo específico acho que a gente deixou a desejar com certeza. Vamos digerir isso daí com um pouco mais de calma depois, mas dói, a gente sente bastante", disse ao SporTV.