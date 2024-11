"Trocaria meu gol pela vitória", diz Gerson após empate da Seleção com o Uruguai

Nesta terça-feira, a Seleção Brasileira empatou em 1 a 1 com o Uruguai, pela 12ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Autor do gol dos mandantes, Gerson lamentou o empate.

O volante do Flamengo ainda afirmou que trocaria o seu primeiro tento com a Amarelinha pelos três pontos.

"Trocaria o meu gol pela vitória. Sabíamos que era um jogo muito difícil e queríamos a vitória. Infelizmente tomamos um gol. Depois empatamos. Tentamos o tempo todo. Agora é só ano que vem. É seguir trabalhando nos clubes para, quando tiver convocação, levar o Brasil para o lugar onde tem que estar. É seguir trabalhando e confiar", disse à TV Globo.