Tapia defende três pênaltis, Palmeiras bate Corinthians e é tri do Paulista feminino

TÁ NA REDE! ?



E foi com 35 minutos no relógio que o Palmeiras ampliou a vantagem no placar. Amanda Gutierres recebeu do lado esquerdo e tocou para Brena na entrada da área, que finalizou colocado e guardou. Contudo, após revisão do VAR, o tento foi anulado por um toque de mão de Dudinha, que recuperou a bola no início da jogada do gol.

E com 41 minutos, o Palmeiras de fato chegou ao segundo gol. Após cobrança de escanteio, a zaga do Corinthians afastou mal e Amanda Gutierres conseguiu uma casquinha de cabeça. A bola sobrou com Dudinha dentro da área, que acertou um bonito chute e fez 2 a 0 para o Verdão.

O Corinthians voltou para o intervalo com uma troca: Yaya no lugar de Gabi Zanotti. E a substituição de Lucas Piccinato fez efeito imediato. Yasmim apareceu pela esquerda e cruzou para dentro da área. A volante subiu sozinha e cabeceou para o fundo das redes, descontando para o Corinthians.