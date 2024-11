Rafinha revela tristeza com conflitos entre Gabigol e Flamengo

Gabigol não entrou em acordo com o Flamengo para a renovação de contrato. Após o título da Copa do Brasil, ele conseguiu as atenções ao confirmar a saída do Rubro-Negro ao final da temporada 2024.

"Ele não pode sair pela porta do fundo pelo que representa ao clube. Seria chato para o futebol, para o Flamengo e para ele. Achei errado ele falar aquilo depois do jogo. Conhecendo o Gabi, sabia que falaria algo, mas não dentro do campo", destacou Rafinha.