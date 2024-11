Quando Neymar volta para a Seleção Brasileira? Veja o que pensa Dorival

Dorival Júnior não esconde a sua ansiedade para poder contar com Neymar na Seleção Brasileira. O treinador, contudo, está adotando uma cautela com o atacante do Al-Hilal, da Arábia Saudita, e não quer queimar etapas.

Na última terça-feira, após o empate de 1 a 1 do Brasil com o Uruguai, o treinador comentou sobre a situação do jogador de 32 anos, que se recupera de lesão muscular.

"Eu nunca escondi a admiração, o respeito e o carinho que eu tenho por ele. Todos sabem as condições e o potencial que ele possui. A expectativa pelo retorno dele é muito grande. Eu gostaria que ele voltasse também. Eu espero que isso venha a acontecer em março ou na convocação seguinte, não sei, vai depender da sua total recuperação, que é tudo que nós queremos. Eu não tenho dúvidas que, com o Neymar, o rendimento da Seleção Brasileira será ainda melhor. Nós já estamos começando, se Deus quiser, a buscar uma condição em que ele possa chegar e complementar todo esse processo", disse.