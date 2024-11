Praticamente metade dos skatistas do Super Finals são de São Paulo, um dos berços do skate no Brasil

As pistas de Street e Park do Parque Estadual Cândido Portinari serão invadidas por skatistas da casa neste fim de semana, pela última etapa do STU National 2024, o Super Finals. Praticamente metade dos nomes nasceram no estado de São Paulo, nada menos do que 23 dos 47 finalistas, que continuam escrevendo uma linda e longa história que começou a ser contada no início dos anos 70.

Há mais de 50 anos, portanto, uma turma que praticava o freestyle (estilo livre) nas ladeiras do Sumaré e do Morumbi e, principalmente, no Parque do Ibirapuera dava vida ao skate em São Paulo. As primeiras pistas só foram surgir por volta de 1976, sendo extintas, porém, no início da década de 80. Restariam apenas algumas fora da capital, em Jundiaí, São Bernardo do Campo e Guaratinguetá, cidade esta que sediou Campeonatos Brasileiros por um bom tempo.

"O Ibirapuera recebia a meca do skate de São Paulo dos anos 70. Ainda não existiam pistas no Brasil. Então, o primeiro local onde o pessoal começou a andar foi lá, porque era uma área coberta, a famosa marquise desenhada pelo Oscar Niemeyer. E o piso era liso e, o espaço, muito grande. Até surgirem as primeiras pistas de concreto, como a Wave Park, em 77, que virou a sensação da época por ter um enorme bowl de quatro metros de altura. A galera do freestyle migrou para lá", disse Fábio Bolota, de 57 anos, skatista desta geração.