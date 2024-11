Pertencente ao Barcelona, Vitor Roque revela inspiração em Cristiano Ronaldo, ídolo do Real Madrid

Nesta quarta-feira, em entrevista ao programa Todo al Verde, Vitor Roque declarou que considera Cristiano Ronaldo, ídolo do Real Madrid, sua maior inspiração no futebol. Vale ressaltar que, apesar de atuar pelo Real Betis, o atacante brasileiro ainda pertence e foi emprestado pelo Barcelona. O atleta de 19 anos também falou sobre dificuldades sofridas em seu período no clube catalão.

"O meu ídolo sempre foi Cristiano Ronaldo. Também gosto muito do Neymar, por sua magia brasileira, mas sempre foquei muito no Cristiano", declarou.

Depois de uma passagem vitoriosa pelo Manchester United, onde conquistou seu primeiro prêmio de melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo se transferiu para o Real Madrid em 2009, com status de craque e estrela de uma equipe que buscava a retomada do protagonismo no cenário continental.