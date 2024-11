Marcos brinca com goleira do Palmeiras após título: "Toma a auréola"

O Palmeiras levantou a taça do Campeonato Paulista feminino nesta quarta-feira (20) ao vencer o Corinthians, nos pênaltis, por 2 a 0, depois de vitória por 2 a 1 no tempo normal. A goleira Kate Tapia defendeu três das quatro cobranças do rival e foi o grande nome do jogo. Ídolo do Verdão, o ex-goleiro Marcos brincou com a colombiana nas redes sociais.

"@kate_tapia, o que é isso, filha? Toma a auréola", escreveu em comentário no perfil da equipe feminina do Palmeiras.