James analisa derrotas da Colômbia e pede cuidado nas Eliminatórias

A Colômbia foi superada pelo Uruguai, na quinta-feira passada, em Montevidéu, e pelo Equador nesta terça-feira, em Barranquilla. James Rodríguez fez uma comparação entre as atuações dos colombianos nestas partidas.

"No Uruguai, nós perdemos o jogo no final e hoje perdemos devido a um erro no primeiro tempo e de um gol que não deveriam ter marcado logo no começo. Também perdemos porque não marcamos os gols e no futebol, se você não fizer, você perde", disse o camisa 10.

A Colômbia volta a atuar pelas Eliminatórias apenas em março do próximo ano, contra a Seleção Brasileira, fora de casa.