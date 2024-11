Heide vence favorito Kovacevic e avança às quartas do Torneio Internacional; Meligeni também classifica

Nesta quarta-feira, Gustavo Heide venceu o favorito Aleksandar Kovacevic e avançou às quartas de final do Torneio Internacional Masculino de Tênis - Ano VII. O duelo, disputado no saibro do Alphaville Tênis Clube, teve parciais de 6/3 e 6/4 para o brasileiro.

Atual 173º do ranking da ATP, Heide foi consistente para bater Kovacevic (93º). Esta foi a segunda vitória do brasileiro sobre um adversário do top 100. Em julho, ele superou o francês Ugo Humbert, então 15º colocado, no ATP 250 de Gstaad.

Agora, Heide enfrentará Matias Soto, na sexta-feira, pelas quartas de final. No único duelo entre eles, o chileno saiu vitorioso em challenger de Medellín, em 2023.