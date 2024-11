Galoppo sofre trauma no joelho e é submetido a uma artroscopia; saiba detalhes

Ao longo deste ano Galoppo foi especulado fora do São Paulo. O jogador recebeu proposta do Boca Juniors e de outros clubes do Brasil e do exterior, mas preferiu permanecer no Tricolor, confiante de que receberia mais minutos do técnico Luis Zubeldía à medida que mostrasse seu futebol nos treinamentos.

O grande desafio de Galoppo para 2025 é se firmar como uma das primeiras escolhas de Zubeldía, algo que não aconteceu desde que o treinador argentino desembarcou no CT da Barra Funda.