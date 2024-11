Fundação Gol de Letra propõe ao G20 melhorias em educação e igualdade

A Fundação Gol de Letra participou da confecção do texto final das recomendações dos Grupos de Trabalho sobre Educação e Equidade de Gênero. Todos os documentos e recomendações do C20 foram reunidos no Policy Pack, que é um pacote de recomendações de políticas estratégicas para os países-membros do G20.

"Ao promover acesso à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer e à formação para o mundo do trabalho, a Gol de Letra também se torna parte desse Sistema de Garantia de Direitos. Sendo assim, assume o compromisso de atuar de maneira integrada com as redes de proteção locais, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. Ou seja, atuamos na perspectiva da dupla proteção: educação e assistência social", afirmou Felipe Pitaro, gerente da unidade da Gol de Letra no Rio de Janeiro.

Durante a visita às instalações da Gol de Letra no Rio de Janeiro, o Ministro Wellington Dias não escondeu a emoção ao se deparar com uma ilustração que representa a icônica comemoração de Sócrates após marcar um gol.