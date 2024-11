Flaco encerra jejum pelo Palmeiras e celebra gol da virada sobre o Bahia: "Aproveitamos tudo que pudemos"

Com este resultado, o Verdão chega a 67 pontos e segue na vice-liderança, mas diminuiu para um ponto a distância para o Botafogo. A equipe comandada por Abel Ferreira ainda seca o adversário carioca que ainda joga contra o Atlético-MG nesta rodada.

O Palmeiras volta a campo no sábado, quando enfrenta o Atlético-GO, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).