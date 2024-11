"Estamos em dívida com nós mesmos", afirma goleiro Marchesín após empate do Grêmio

Nesta quarta-feira, pela 34ª rodada do Brasileirão, o Grêmio recebeu o Juventude em sua arena e empatou por 2 a 2. Com o resultado, a equipe comandada por Renato Gaúcho emendou o terceiro jogo sem triunfar (dois empates e uma derrota) e ficou na 13ª colocação, com 40 pontos, três pontos a mais em relação ao Criciúma, primeiro time do Z4.

O goleiro Marchesín afirmou que os atletas estão devendo muito dentro de campo.

"Jogar no Grêmio para qualquer jogador tem que ser um sonho muito grande. Mais do que pressão, acho que deveria ser um sonho. Temos que defender mais essa camisa", disse.