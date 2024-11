Escalação do São Paulo: André Silva é novidade no ataque para encarar o Bragantino

Para essa partida o São Paulo conta com novidades no banco de reservas. Michel Araújo, recuperado de uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, e Patryck, recuperado de uma fratura na clavícula direita, foram relacionados nesta quarta-feira. O técnico Luis Zubeldía, entretanto, não estará à beira do campo, uma vez que cumpre suspensão por acúmulo de cartões amarelos. O auxiliar Maxi Cuberas ficará responsável por comandar a equipe.

O São Paulo tenta a sua terceira vitória consecutiva, algo que não acontece desde junho, quando emendou quatro triunfos, um deles contra o Red Bull Bragantino, pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

O Tricolor é o atual sexto colocado do Brasileirão e ainda sonha com uma vaga direta para a fase de grupos da Libertadores. Para isso, Lucas, Calleri e companhia terão de terminar entre os cinco primeiros, já que o Flamengo, em quarto lugar, foi campeão da Copa do Brasil e transformou o G4 em G5.

Vale lembrar que ainda há a possibilidade de o sexto colocado do Campeonato Brasileiro se classificar diretamente para a fase de grupos da Libertadores, caso o Botafogo seja campeão do torneio neste ano - disputará a final com o Atlético-MG.