Empate do Botafogo faz Palmeiras depender das próprias forças para ganhar o Brasileiro

Antes disso, as equipes têm compromissos pela 35ª rodada do Brasileirão. O Palmeiras volta a campo no sábado para enfrentar o Atlético-GO, no Antônio Accioly, às 19h30. Nos mesmos dia e horário, o Botafogo recebe o Vitória, no Nilton Santos.

O Fortaleza, que briga na parte de cima da tabela tem 63 pontos e ainda entra em campo nesta rodada para enfrentar o Fluminense, na sexta-feira, no Maracanã. O Flamengo fecha o G4, com 62 pontos.

O Palmeiras vem de duas vitórias consecutivas, sobre Grêmio (1 a 0) e Bahia (1 a 2), enquanto o Botafogo tropeçou em ambas, com empates por 0 a 0 contra Cuiabá e Atlético-MG.