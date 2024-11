Em reconstrução, Seleção encerra 2024 sob vaias e com resultados amargos

Contra os espanhóis, empate de 3 a 3, no Santiago Bernabéu, com a estrela do jovem atacante do Real Madrid brilhando mais uma vez. Parecia, de fato, que a reconstrução estava por vir.

Em junho, a Seleção ainda enfrentou México (vitória de 3 a 2) e Estados Unidos (empate de 1 a 1) antes de começar a Copa América, primeiro grande desafio de Dorival Júnior. O torneio, no entanto, não foi como o esperado.

O Brasil sofreu para passar da fase de grupos. A estreia foi com um frustrante empate de 0 a 0 com a Costa Rica. A única exibição de gala foi contra o Paraguai, na segunda rodada. Com show de Vinícius Jr., a equipe goleou por 4 a 1. Na última rodada, igualdade de 1 a 1 com a Colômbia.

Assim, a Amarelinha passou na segunda colocação da chave e, com isso, teve pela frente o Uruguai nas quartas de final. O jogo foi bem duro e foi decidido nos pênaltis, com a Celeste levando a melhor. Uma queda precoce e que já colocou o futuro de Dorival em cheque.

A CBF bancou a permanência do treinador, que agora teria a missão de alavancar a Seleção nas Eliminatórias. O time estava apenas na sexta colocação, com sete pontos.

A estreia de Dorival no torneio foi contra o Equador. Jogando no Couto Pereira, a equipe ficou longe de encantar, mas venceu por 1 a 0. Na rodada seguinte, derrota de 1 a 0 para o Paraguai, fora de casa.