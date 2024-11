Em noite de jogo do Brasil, Ronaldinho Gaúcho assiste partida da NBA em Nova Iorque

Basquete e futebol sempre na resenha! Tamo junto! ?? #NBA #Ronaldinhohttps://t.co/7kjMOKAQuX pic.twitter.com/HQ9hZkciAf

? Ronaldinho (@10Ronaldinho) November 20, 2024

Enquanto isso, a Seleção Brasileira de futebol estava em ação em Salvador. A equipe do técnico Dorival Júnior ficou no empate de 1 a 1 com o Uruguai, pela 12ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, na Arena Fonte Nova.

Ronaldinho foi campeão da Copa do Mundo de 20o2 com a Amarelinha. Ao todo, foram 97 partidas e 33 gols pelo país. O ex-jogador oficializou a sua aposentadoria em 2018.