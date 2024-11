Diego Ribas fará jogo de despedida pelo Werder Bremen em março de 2025

"Obrigado por tudo que este clube fez por mim. Cheguei lá em 2006, depois de um período muito difícil em Portugal. Neste ponto, me deparei com uma decisão difícil. Ou volto ao Brasil para continuar minha carreira lá, ou sigo em frente e procuro um novo clube na Europa. Eu tinha um grande sonho de ter um futuro lá. E então o Werder entrou em jogo. Encontrei pessoas que me acolheram. Os torcedores, companheiros de equipe e meu técnico Thomas Schaaf confiaram mais em mim do que eu mesmo e tomaram meu destino com as próprias mãos. Três anos depois, saí como um dos melhores jogadores do mundo. Isso mudou tudo", acrescentou.

Os ingressos para o jogo de despedida podem ser comprados através do site svw.de/TicketsDiego.

"Convidei muitos dos meus ex-companheiros e adversários. Estou ansioso para que os jogadores com quem joguei com a camisa do Werder Bremen estejam juntos em campo", finalizou Diego Ribas.