Delegação do Cruzeiro desembarca em Assunção para decisão contra o Racing pela Sul-Americana

Na noite desta quarta-feira, a delegação do Cruzeiro desembarcou em Assunção, no Paraguai. Os atletas, comandados por Fernando Diniz, se preparam para a grande final da Sul-Americana, que acontece neste sábado, contra o Racing, às 17h (de Brasília), no Estádio General Pablo Rojas.

Alguns jogadores pararam para atender à torcida, tirar fotos e dar autógrafos. Todos os ingressos da partida já estão esgotados.